Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"На заседании оперативного штаба КОВА приняли решение о временных ограничениях. Поэтому на Киевщине все развлекательные мероприятия должны заканчивать свою работу не позднее 21:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период комендантского часа, с 00:00 до 5:00, все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу.

"За нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность. Ограничения не были отменены и будут продолжаться до завершения действия правового режима военного положения", - отметили в администрации.

Сообщается, что проверки соблюдения норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением работников полиции.

В четверг, 8 июня, стало известно, что в Бучанском районе все развлекательные мероприятия должны заканчиваться до 21:00.