На Киевщине запретили все развлекательные мероприятия после 21:00
На заседании оперативного штаба КОВА были введены новые ограничения. Теперь все развлекательные мероприятия должны заканчиваться не позже 21:00
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
"На заседании оперативного штаба КОВА приняли решение о временных ограничениях. Поэтому на Киевщине все развлекательные мероприятия должны заканчивать свою работу не позднее 21:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на период комендантского часа, с 00:00 до 5:00, все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу.
"За нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность. Ограничения не были отменены и будут продолжаться до завершения действия правового режима военного положения", - отметили в администрации.
Сообщается, что проверки соблюдения норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением работников полиции.
В четверг, 8 июня, стало известно, что в Бучанском районе все развлекательные мероприятия должны заканчиваться до 21:00.
- С 26 марта в Киеве изменилось время комендантского часа. Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко подписал указ об изменении комендантского часа в столице. Он продлится с 00:00 до 05:00.
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