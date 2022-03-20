На Киевщине задержали российского пулеметчика, - полиция

Об этом сообщила полиция Киевщины в Facebook.

"Этого 23-летнего российского пулеметчика - Владимира Сафронова из Казани, контрактника - сегодня утром задержали офицер полиции Киевщины совместно с ГУР МО Украины. Вражеского военного разоблачили рядом с Житомирской трассой, где сейчас продолжается противостояние оккупанту", - уточнил начальник областной полиции.





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