На Киевщине задержали российского пулеметчика, - полиция
В Киевской области полиция и разведка задержали 23-летнего российского пулеметчика
Об этом сообщила полиция Киевщины в Facebook.
"Этого 23-летнего российского пулеметчика - Владимира Сафронова из Казани, контрактника - сегодня утром задержали офицер полиции Киевщины совместно с ГУР МО Украины. Вражеского военного разоблачили рядом с Житомирской трассой, где сейчас продолжается противостояние оккупанту", - уточнил начальник областной полиции.
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