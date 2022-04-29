На Киевщине задержали российского пулеметчика из Татарстана

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

"Работники внутренней безопасности НПУ вместе с бойцами ВСУ и ТрО вышли на след скрывавшегося вражеского солдата. 21-летний уроженец Татарстана - пулеметчик механизированной бригады - признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что "вторая армия мира" его просто бросила", - говорится в сообщении.

Оккупанта передали Службе безопасности Украины.