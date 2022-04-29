На Киевщине задержали российского пулеметчика из Татарстана
В селе Остролучье задержали 21-летнего российского пулеметчика, заблудившегося во время пребывания на Киевщине войск РФ и затем скрывавшегося
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
"Работники внутренней безопасности НПУ вместе с бойцами ВСУ и ТрО вышли на след скрывавшегося вражеского солдата. 21-летний уроженец Татарстана - пулеметчик механизированной бригады - признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что "вторая армия мира" его просто бросила", - говорится в сообщении.
Оккупанта передали Службе безопасности Украины.
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