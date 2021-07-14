На Киевщине задержали похитителей автомобилей премиум-класса

Об этом передает пресс-служба полиции.

"4 мужчин, организовав преступную группировку, совершали кражи элитных транспортных средств на территории Броварского и Бориспольского районов. Разоблачили преступную деятельность мужчин сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления полиции Киевщины совместно со спецназначениями под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры ", - говорится в сообщении.

Установлено, что организатором незаконной деятельности стал 26-летний киевлянин, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и в настоящее время находится под следствием за сбыт наркотиков.

Правоохранители провели 6 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и в их автомобилях и изъяли орудия преступления, номерные знаки, наркотические вещества, банковские карты, мобильные телефоны.

Автоворов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас есть доказательства причастности мужчин к совершению 5 эпизодов краж автомобилей марок Toyota, Mitsubishi. Ими оказались парни в возрасте от 26 до 31 года. Все они уроженцы Черниговской области. Некоторые из них ранее были судимы.

Следователи под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.



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