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На Киевщине введут новые правила карантина: среди них обязательные COVID-сертификаты для общественного транспорта

12 октября, 2021 вторник
20:50
Общество машрутка карантин

С 21 октября невакцинированные жители Киевской области не смогут пользоваться общественным транспортом (необходим или COVID-сертификат, или отрицательный ПЦР или экспресс-тест), а работников ряда заведений могут отстранить от работы без сохранения зарплаты

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.

"С 21 октября жители Киевщины не смогут свободно пользоваться общественным транспортом. Им нужно будет иметь при себе или COVID-сертификат, или отрицательный ПЦР или экспресс-тест. На такие шаги правительство было вынуждено пойти из-за увеличения количества больных", - рассказал он.

Так, водители, члены экипажа и пассажиры должны будут иметь один из указанных документов:

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для регионов "желтого" уровня - документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы двудозной вакцины;

- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях,

- отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровление лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Дия";

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Ограничения не будут касаться несовершеннолетних пассажиров.

Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности в транспорте.

Также работники ряда заведений Киевщины должны вакцинироваться от коронавируса.

"Только в нашей области около тысячи больных COVID-19 сейчас находятся в стационаре. Практически всем пациентам необходима кислородная поддержка. Поэтому больше половины коек, подключенных к кислороду, уже загружены. Из-за ухудшения ситуации в Минздраве утвердили перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Если за месяц они прививки не сделают, их будут вынуждены отстранить от работы без сохранения заработной платы на период карантина ", - отметил Торкунов.

Поэтому обязательной вакцинации подлежат:

  • работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных администраций и их структурных подразделений,
  • учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального среднего, в том числе специального дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

В этот перечень также планируют включить работников всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и работников почтовых услуг.

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карантин
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