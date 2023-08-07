На Киевщине врачи "Охматдета" провели выездной медосмотр детей

Макаровская громада, что в Киевской области является одной из наиболее пострадавших от российской агрессии. Самый большой стресс пережили дети. Война провоцирует болезни, которые сложно обнаружить на ранней стадии, говорят медики. В рамках социального проекта 26 врачей столичного медучреждения "Охматдет" осмотрели всех детей, о которых позаботились родители.

"Цель наших выездов – чтобы мы реально понимали состояние здоровья наших детей. При необходимости – оказать им помощь. И чтобы в будущем у нас было здоровое население, которое будет строить и восстанавливать нашу страну”, - говорит заведующая педиатрическим отделением КГП НДСБ “Охматдет” Ольга Медведева.

В команду детских врачей вошли лоры, офтальмологи, ортопеды, гинекологи и психолог. Работали в деоккупированных городах Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областей. Более чем за год таких выездов врачи уже осмотрели свыше 7200 несовершеннолетних украинцев.

Проект был поддержан в благотворительном фонде “МХП-Громаде” МХП. Чтобы облегчить работу врачам и ускорить диагностирование, благотворители приобрели для Охматдета мощные анализаторы. Они позволяют в считанные минуты выдать результаты анализов по 30 показателям.

“Вклад Макаровской громады в то, что оккупанты не вошли в столицу чрезвычайно велик. Мы должны вкладывать в тех детей, которые будут развивать свое село, свою громаду и нашу Украину. Посетить осмотр может любой ребенок от 3 месяцев до 18 лет. На выезде находятся до 40 врачей со всем своим оборудованием. Благотворительный Фонд "МХП-Громаде" закупил специальные анализаторы, позволяющие проводить анализы крови и другие анализы по около 30 видам и категориям. Всего в течение часа. Это очень дорогостоящее оборудование, которое на сегодняшний день в Украине не очень широко представлено”, - рассказывает Владимир Забела, менеджер компании МХП.

Такие социальные мероприятия крайне важны для громады, говорит поселковый председатель Макарова Вадим Токар. Ведь местные медучреждения просто не в состоянии осмотреть такое количество детей, да еще за один день.

"Местные врачи не могут предоставить весь спектр услуг, который может предоставить детская больница "Охматдет". И я очень надеюсь, что это не будет разовая акция”, - говорит Вадим Токарь.

Кроме того, после таких выездов менеджеры Благотворительного фонда "МХП-Громаде" совместно с врачами инициировали кампанию #нечекайзчекапом, в рамках которой призывают родителей чаще водить детей на профилактические осмотры.