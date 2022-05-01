На Киевщине возобновили работу 49 ЦПАУ
В Киевской области заработали 49 Центров предоставления административных услуг, постепенно возобновляют работу центры с деоккупированных территорий
Об этом рассказал глава гуманитарного штаба Киевщины Александр Павлюк в телеграмме.
"Пока госсервис жителям громад предоставляют уже в 49 ЦПАУ области. Постепенно возобновляют работу центры с деоккупированных территорий области: городов Буча, Гостомель, Славутич, пгт Большая Дымерка", - отметил он.
ЦПАУ предоставляют соцуслуги, регистрируют акты гражданского состояния, служат подразделениями исполнительных комитетов местных советов. Количество услуг растет по мере возобновления доступа к информационным ресурсам и государственным реестрам.
В ЦПАУ Великодымерского поссовета возобновили оформление и выдачу паспортов. В скором времени планирует заработать ЦПАУ Гостомеля, готовый к работе Славутицкий ЦПАУ.
"Центры, возобновившие работу, помогают собирать информацию о поврежденной недвижимости граждан из-за полномасштабного вторжения РФ", - подчеркнул Александр Павлюк.
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