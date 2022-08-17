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На Киевщине, в зоне отчуждения, обнаружили хранилище с оружием и боеприпасами российских захватчиков

17 августа, 2022 среда
16:47
Общество

В зоне отчуждения на Киевщине пограничники обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, который оставили рашистов

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

На территории зоны отчуждения, в Заполье Чернобыльского района, недалеко от прежних позиций оккупационных войск, обнаружили схрон рашистов.

Оккупанты оставили после ухода с территории Киевщины два деревянных ящика с пятью 152-мм осколочно-фугасными снарядами, два выстрела к РПГ-7В, один реактивный двигатель к выстрелу РПГ-7В.

Также рашисты бросили один ящик с 19 взрывателями МВЧ-62  противотанковой мине ТМ-62М, одну противотанковую мину ТМ-62М без взрывателя и одну противопехотную мину ПМН.

Кроме того, в тайнике пограничники обнаружили противотанковый ракетный комплекс "ПТУР".

"После определения компетентными органами состояния пригодности найденного оружия и боеприпасов будет приниматься решение о передаче их Силам обороны Украины", - сообщают в пресс-службе.

  • Ранее в Черниговской области нашли хранилище боеприпасов рашистов, в котором было более 1,6 тыс. патронов, гранаты, мины и подствольный гранатомет.
  • 23 июля в Черниговской области обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ.
  • 13 апреля гвардейцы обнаружили схрон со 100 ящиками боеприпасов, который бросили российские оккупанты в Киевской области.
  • 11 августа в Черниговской области пограничник вместе с СБУ, Нацполицией и взрывотехниками обнаружили два тайника с российскими боеприпасами.

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Киевщина
война с Россией
новости Киева
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