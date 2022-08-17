На Киевщине, в зоне отчуждения, обнаружили хранилище с оружием и боеприпасами российских захватчиков
В зоне отчуждения на Киевщине пограничники обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, который оставили рашистов
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.
На территории зоны отчуждения, в Заполье Чернобыльского района, недалеко от прежних позиций оккупационных войск, обнаружили схрон рашистов.
Оккупанты оставили после ухода с территории Киевщины два деревянных ящика с пятью 152-мм осколочно-фугасными снарядами, два выстрела к РПГ-7В, один реактивный двигатель к выстрелу РПГ-7В.
Также рашисты бросили один ящик с 19 взрывателями МВЧ-62 противотанковой мине ТМ-62М, одну противотанковую мину ТМ-62М без взрывателя и одну противопехотную мину ПМН.
Кроме того, в тайнике пограничники обнаружили противотанковый ракетный комплекс "ПТУР".
"После определения компетентными органами состояния пригодности найденного оружия и боеприпасов будет приниматься решение о передаче их Силам обороны Украины", - сообщают в пресс-службе.
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