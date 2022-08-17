Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

На территории зоны отчуждения, в Заполье Чернобыльского района, недалеко от прежних позиций оккупационных войск, обнаружили схрон рашистов.

Оккупанты оставили после ухода с территории Киевщины два деревянных ящика с пятью 152-мм осколочно-фугасными снарядами, два выстрела к РПГ-7В, один реактивный двигатель к выстрелу РПГ-7В.

Также рашисты бросили один ящик с 19 взрывателями МВЧ-62 противотанковой мине ТМ-62М, одну противотанковую мину ТМ-62М без взрывателя и одну противопехотную мину ПМН.

Кроме того, в тайнике пограничники обнаружили противотанковый ракетный комплекс "ПТУР".

"После определения компетентными органами состояния пригодности найденного оружия и боеприпасов будет приниматься решение о передаче их Силам обороны Украины", - сообщают в пресс-службе.

Ранее в Черниговской области нашли хранилище боеприпасов рашистов, в котором было более 1,6 тыс. патронов, гранаты, мины и подствольный гранатомет.

23 июля в Черниговской области обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ.

13 апреля гвардейцы обнаружили схрон со 100 ящиками боеприпасов, который бросили российские оккупанты в Киевской области.

11 августа в Черниговской области пограничник вместе с СБУ, Нацполицией и взрывотехниками обнаружили два тайника с российскими боеприпасами.

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