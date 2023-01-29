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На Киевщине три человека погибли от отравления угарным газом: в гараже работал генератор

29 января, 2023 воскресенье
12:55
Общество

В селе Княжичи, Киевщина, жители частного дома установили генератор в гараже: три человека умерли от отравления угарным газом

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

"В частном доме в Княжичах без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину", – написал он.

Так, по предварительным данным, люди отравились угарным газом, что произошло из-за установки генератора в гараже: помещение имело плохую вентиляцию.

"Сейчас работники Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства инцидента", - добавил глава полиции.

  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ранее напомнила украинцам, где нельзя устанавливать генераторы.

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Украина
Киевщина
Енергия
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