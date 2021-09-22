На Киевщине стреляли в авто первого помощника Зеленского Шефира

Об этом сообщил народный депутат Евгений Шевченко в Telegram.



Нардеп отметил, что ранен водитель Шефира.



"В него попало три пули", - написал Шевченко.



По данным УП, Шефир не пострадал. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

На месте находится генпрокурор Ирина Венедиктова.



По информации МВД Украины, в авто выпустили 10 пуль.



Журналистка Еспресо.TV предоставила информацию, что прокурор Алексей Хоменко на месте происшествия заявил, что выпустили 18 пуль.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал Liga.Net покушение на Шефира.



"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", - заявил Подоляк.



Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что помощник Зеленского после покушения целый, но в шоковом состоянии.



"Он ехал на работу. В 50% случаев он ездит сам за рулем, а в 50% случаев - с водителем. В районе Лесников на него было совершено нападение, машина была обстреляна из автоматического оружия, насколько мне сейчас известно. Водитель получил три ранения и госпитализирован. Сам Сергей Нахманович целый, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место", - рассказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента.