На Киевщине столкнулись автобус и автомобиль с хасидами, есть погибший
В Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием паломников
Об этом передает пресс-служба МВД.
"Сегодня, в 4:00 часов, в Белоцерковский районного управления полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии", - говорится в сообщении.
Правоохранители обнаружили на 109 км трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира, автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Известно, что он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".
По предварительной информации, водитель авто двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепления светом фар встречного транспортного средства.
Так, в результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.
В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.67
Покупка 26.67Продажа 26.91
-
EUR
Покупка 31.44Продажа 31.82
- Актуальное
- Важное