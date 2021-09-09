На Киевщине столкнулись автобус и автомобиль с хасидами, есть погибший

Об этом передает пресс-служба МВД.

"Сегодня, в 4:00 часов, в Белоцерковский районного управления полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили на 109 км трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира, автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Известно, что он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

По предварительной информации, водитель авто двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепления светом фар встречного транспортного средства.

Так, в результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили.

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