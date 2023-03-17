На Киевщине сработала ПВО
Вечером 17 марта в Киевской области сработала украинская ПВО
Об этом сообщает Киевская ОВА.
"Работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 21:18.
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