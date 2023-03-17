На Киевщине сработала ПВО

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"Работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 21:18.