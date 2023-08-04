На Киевщине сообщили о подозрении полицейскому, которого обвиняют в изнасиловании 10-летнего ребенка
В Киевской области сообщили о подозрении 44-летнему полицейскому, якобы совершившему сексуальное насилие в отношении ребенка, который приходил в гости к его падчерице
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Отмечается, что 44-летний участковый офицер полиции совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, которая приходила в гости к его падчерице.
До этого подозреваемый, по словам прокуроров, неоднократно ухаживал за девочкой и отправлял сообщения на личный телефон.
Сообщается, что мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Проводятся обыски по месту жительства и на работе.
"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на применении к подозреваемому содержанию под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Мужчине сообщили о подозрении по факту изнасилования малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Прокуратура сообщила о подозрении трем российским военным, которые изнасиловали женщину во время временной оккупации Киевской области.
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