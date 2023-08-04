Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что 44-летний участковый офицер полиции совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, которая приходила в гости к его падчерице.

До этого подозреваемый, по словам прокуроров, неоднократно ухаживал за девочкой и отправлял сообщения на личный телефон.

Сообщается, что мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Проводятся обыски по месту жительства и на работе.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на применении к подозреваемому содержанию под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по факту изнасилования малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.