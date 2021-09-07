На Киевщине сгорела церковь

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание возникло в селе Бриловка Ставищенской территориальной общины. Информация о пожаре поступила в 06: 05.На место были направлены спасателей из двух частей в ближайших населенных пунктах.

По прибытию установлено, что горит церковь.

"Пожар локализован в 6:35 и полностью ликвидирован в 08:10. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

На месте вызова работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.



