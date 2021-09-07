На Киевщине сгорела церковь
В Киевской области 7 сентября утром загорелась церковь Иоанна Богослова
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Возгорание возникло в селе Бриловка Ставищенской территориальной общины. Информация о пожаре поступила в 06: 05.На место были направлены спасателей из двух частей в ближайших населенных пунктах.
По прибытию установлено, что горит церковь.
"Пожар локализован в 6:35 и полностью ликвидирован в 08:10. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
На месте вызова работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
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