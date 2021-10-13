На Киевщине разоблачили группировку, которая "выбивала" несуществующие долги с жителей региона
СБУ задержала лидеров группировки, "выбивавшей" несуществующие долги с жителей столичного региона
Об этом передает пресс-служба СБУ.
"Во время спецоперации в Киевской области нейтрализованы группировки известного криминального авторитета. Злоумышленники терроризировали жителей региона и требовали деньги с предпринимателей малого и среднего бизнеса. К пострадавшим участники банды применяли угрозы и физическое насилие", - говорится в сообщении.
Отмечается, через запугивание и удержание в страхе граждан, злоумышленники планировали установить и распространить свое преступное влияние на территории столичного региона.
Установлено, что в состав группировки входили трое жителей Переяслава. Их координировал криминальный авторитет, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений.
Злоумышленники требовали от людей возвращения несуществующих долгов, а с предпринимателей - ежемесячную дань. В случае отказа платить деньги, участники группы угрожали физической расправой.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства $10 тыс. с двух бизнесменов, которые занимались изготовлением и продажей изделий из дерева.
Полиция задержала злоумышленников в одном из ресторанов Переяслава при передаче части денег от предпринимателей.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, а суд избирает им меру пресечения в виде содержания под стражей.
В ходе проведения обысков по месту жительства одного из организаторов группировки, правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков, упаковочный материал и весы. Изъятые вещества направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия для задержания и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.
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