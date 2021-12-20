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На Киевщине разоблачили чиновников: присвоили землю на 700 млн грн

20 декабря, 2021 понедельник
15:37
Криминал

СБУ разоблачила должностных лиц на многомиллионных махинациях с землей в Обуховском районе Киевской области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники присваивали землю через ее продажу подконтрольной частной структуре по цене, в 10 раз ниже рыночной.

Они нанесли ущерб территориальной громаде более чем на 700 млн грн.

По информации следствия, чиновники поселкового совета привлекли к сделке специалиста, который сделал заключение об экспертной денежной оценке земельных участков, предназначенных под застройку. Согласно ему стоимость земель была значительно меньше реальной.

На основании документа поселковый совет реализовал подконтрольной частной структуре семь земельных участков общей площадью более 26 га. Чиновники заплатили за них громаде 55 млн грн, тогда как, по оценкам экспертов, земля стоит почти 800 млн грн.

В ходе 26 обысков у подозреваемых сотрудники СБУ обнаружили оригиналы документов о продаже земельных участков поселкового совета по заниженной стоимости, первичную финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Правоохранители открыли производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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