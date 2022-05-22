Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"В настоящее время во всех населенных пунктах Киевской области, которые пострадали из-за боевых действий, восстановлено электро- и газоснабжение. Также на данный момент в Киевской области разминированы все автомагистрали", - отметил он.

Впрочем, работы по разминированию территории продолжаются, указал Кулеба.

Ремонтные бригады круглые сутки работали над восстановлением коммуникаций, отметили в ОВА.

Напомним, по состоянию на 22 мая обесточенными в Украине остаются 666 тыс. домов.