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На Киевщине работает ПВО

14 декабря, 2022 среда
06:28
война с Россией

Утром 14 декабря на Киевщине работают силы ПВО

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Около 06:30 в области прогремели взрывы. Тревога была объявлена в 05:55.

"Киевщина, утро. Работает ПВО", - написал Кулеба.

В КМВА также подтвердили эту информацию.

Жителей призывают находиться в укрытиях и безопасных местах.

  • Как известно, 23 ноября, во время массированной атаки РФ по Украине, оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

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