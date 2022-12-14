Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Около 06:30 в области прогремели взрывы. Тревога была объявлена в 05:55.

"Киевщина, утро. Работает ПВО", - написал Кулеба.

В КМВА также подтвердили эту информацию.

Жителей призывают находиться в укрытиях и безопасных местах.

Как известно, 23 ноября, во время массированной атаки РФ по Украине, оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb