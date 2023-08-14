На Киевщине произошло транспортное событие с грузовым поездом, ряд рейсов будет прибывать в столицу с задержкой
В понедельник, 14 августа, ряд поездов будут прибывать в Киев по измененному маршруту и будут задерживаться до 1,5 часов. Это произошло из-за транспортного события с грузовым поездом в Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Отмечается, что и в обратном направлении поезда будут так же направляться с задержкой.
Это касается поездов №729 Черкассы – Киев, №733 Днепр – Киев, №131 Днепр – Львов, №43 Черкассы – Ивано-Франковск, №731 Запорожье – Киев, а также №790 Киев – Кременчуг, №102 Краматорск – Херсон, № 38 Киев – Запорожье, №80 Киев – Днепр.
В Укрзализныце также предупреждают, что изменение маршрута для этих поездов может повлечь задержки других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь.
"Укрзализныця максимально оперативно организовала объезд участка, чтобы сократить задержки для поездов: приносим извинения за ситуацию и работаем над скорейшим решением проблемы", - написали в компании.
- Накануне Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда №191/192 Киев – Львов на пиковые даты 21 и 23 августа.
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