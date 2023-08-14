Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что и в обратном направлении поезда будут так же направляться с задержкой.

Это касается поездов №729 Черкассы – Киев, №733 Днепр – Киев, №131 Днепр – Львов, №43 Черкассы – Ивано-Франковск, №731 Запорожье – Киев, а также №790 Киев – Кременчуг, №102 Краматорск – Херсон, № 38 Киев – Запорожье, №80 Киев – Днепр.

В Укрзализныце также предупреждают, что изменение маршрута для этих поездов может повлечь задержки других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь.

"Укрзализныця максимально оперативно организовала объезд участка, чтобы сократить задержки для поездов: приносим извинения за ситуацию и работаем над скорейшим решением проблемы", - написали в компании.