На Киевщине произошло ДТП, движение в направлении столицы осложнено

Об этом сообщает в Telegram Патрульная полиция Киевской области.



"Автопроисшествие на 32 км автодороги Киев – Одесса. В связи с ДТП движение транспортных средств затруднено в направлении города Киев", - говорится в сообщении.



Из обнародованной полицией фотографии следует, что участниками ДТП являются серая легковушка Lexus и еще по меньшей мере одна машина - легковушка серого цвета, а происшествие осложнило движение по всем полосам движения в направлении Киева.



На место происшествия прибыли медики.