На Киевщине произошло ДТП, движение в направлении столицы осложнено
На трассе Киев-Одесса произошла авария, повлекшая затруднение движения транспорта
Об этом сообщает в Telegram Патрульная полиция Киевской области.
"Автопроисшествие на 32 км автодороги Киев – Одесса. В связи с ДТП движение транспортных средств затруднено в направлении города Киев", - говорится в сообщении.
Из обнародованной полицией фотографии следует, что участниками ДТП являются серая легковушка Lexus и еще по меньшей мере одна машина - легковушка серого цвета, а происшествие осложнило движение по всем полосам движения в направлении Киева.
На место происшествия прибыли медики.
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