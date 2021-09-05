На Киевщине произошел взрыв на сахарном заводе, есть пострадавшие

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в facebook.

Паровой взрыв произошел в воскресенье, 5 сентября, около 16:00. Об этом в Белоцерковскийое районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Известно, что среди пострадавших 5 человек, 2 из которых госпитализировали в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. В каком состоянии пострадавшие пока неизвестно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb