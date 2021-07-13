На Киевщине произошел пожар в многоэтажке, два человека погибли
В Киевской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"13 июля в 19:03 на Киевщине, в пгт. Яготин, по ул. Независимости 50, в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4 и 5 этажей, в результате чего 2 человека погибли и 1 - госпитализирован", - говорится в сообщении.
В 19:27 пожар локализован, в 20:27 - ликвидирован на площади 60 м кв. К тушению были привлечены 12 человек и 3 ед. техники ГСЧС.
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