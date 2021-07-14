На Киевщине произошел масштабный пожар на предприятии, к тушению привлекали 8 единиц спецтехники

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"14 июля в 8:31 в г. Узине, на территории ООО " Хутровик ", на крыше двухэтажного административно-складского здания (15х50 м) возник пожар на площади около 400 м²", - говорится в сообщении.

В 09:58 пожар на площади 400 м² локализован, а в 11:25 ликвидирован.

Как отмечается, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 30 человек и 8 ед. техники ГСЧС.

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