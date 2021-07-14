На Киевщине произошел масштабный пожар на предприятии, к тушению привлекали 8 единиц спецтехники
В городе Узине, Киевской области, на предприятии произошел пожар площадью 400 м²
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"14 июля в 8:31 в г. Узине, на территории ООО " Хутровик ", на крыше двухэтажного административно-складского здания (15х50 м) возник пожар на площади около 400 м²", - говорится в сообщении.
В 09:58 пожар на площади 400 м² локализован, а в 11:25 ликвидирован.
Как отмечается, жертв и пострадавших нет.
К тушению привлекались 30 человек и 8 ед. техники ГСЧС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 31.98Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное