На Киевщине построят 560 домов для украинцев, потерявших жилье из-за войны

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Как отмечает Кулеба, сегодня на сессии Киевского областного совета нардепы приняли две программы, которые помогут как можно быстрее получить жилье людям, оставшимся без домов в результате обстрелов российских оккупантов.



"Благодаря этим программам вскоре сможем начать строительство 560 домов и выкуп 2000 квартир. Это только начало нашего восстановления, нашего восстановления", – прокомментировал Кулеба.

Италия приняла решение о выделении первых 500 тыс. евро на восстановление Бучи и продолжит финансировать восстановление города

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb