На Киевщине построят 560 домов для украинцев, потерявших жилье из-за войны
В области построят 560 домов и выкупят 2000 квартир для украинцев, потерявших жилье в результате российской агрессии
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Как отмечает Кулеба, сегодня на сессии Киевского областного совета нардепы приняли две программы, которые помогут как можно быстрее получить жилье людям, оставшимся без домов в результате обстрелов российских оккупантов.
"Благодаря этим программам вскоре сможем начать строительство 560 домов и выкуп 2000 квартир. Это только начало нашего восстановления, нашего восстановления", – прокомментировал Кулеба.
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