Об этом информируют в ДТЭК Киевские региональные электросети.

"Из-за очередной атаки РФ 19 декабря и значительных повреждений энергетической инфраструктуры в регионе применяются экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время в области отключено около 80% клиентов", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что из-за масштабных повреждений магистральных сетей нет возможности обеспечить поочередную подачу света жителям Киевской области.

Такую ситуацию прогнозируют ближайшие 2-3 дня.

"Просим вас набраться выдержки и понимания. Мы понимаем, насколько тяжело без света, но энергетики всей страны делают все возможное и невозможное, чтобы оно вернулось в ваши дома как можно быстрее", - подчеркивают в ведомстве.

Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

20 декабря в Укрэнерго сообщили, что в Киеве обеспечивается менее половины потребления электроэнергии.

По состоянию на сегодняшний день в результате ракетных обстрелов и атаки дронов 80% Киевской области до сих пор остаются без электроэнергии.

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