На Киевщине полностью возобновили движение по Варшавской трассе, которое было повреждено в результате боевых действий
В Киевской области после боевых действий полностью возобновили движение на участке Киев – Житомир Варшавской трассы
Об этом сообщает в фейсбуке министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По предварительным данным, движение сообщением Киев – Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе.
Сообщается, что сегодня были закончены работы по возобновлению движения по мосту через реку Тетерев. Это насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю сооружения установлены бетонные блоки.
Как известно, Укравтодор начал процесс возобновления проезда сразу после освобождения Киевщины от российских оккупантов и разминирования дорог.
Предварительно сообщалось, что на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были повреждены три искусственных сооружения.
По состоянию на сегодняшний день разрушенные мосты снова заработали. Кроме того, было возобновлено сообщение Киева с Житомирской областью по автомобильной дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин.
- Напомним, что 4 мая в Вышгородском районе Киева Госспецтранспорт начал строить временный мост.
- А 9 апреля в Ирпене построили временную насыпную переправу.
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