На Киевщине полицейский сбил пешехода, оба в больнице
Возле Вышгорода авто, которым управлял полицейский, сбило с пешехода
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.
24 августа около 23 часов в селе Новые Петровцы старший лейтенант полиции на автомобиле "Volkswagen" сбил пешехода.
В полиции заявляют, что парень выбежал на проезжую часть неосвещенного участка там, где нет перехода.
"Пострадавшего и полицейского госпитализировали", - говорится в сообщении.
Полицейские добавили, что Государственное бюро расследований проводит расследование.
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