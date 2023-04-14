Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС.

Из-за подъема реки Десна в Броварском районе Киевской области подтоплено село Погребы: в воде оказались более 10 приусадебных участков.

"Спасатели эвакуировали семьи в составе двух взрослых, двух деток и собачки, которые оказались заблокированными в пределах своего домовладения в результате разлива реки ночью", - отметили в ГСЧС.