На Киевщине подтопило село из-за повышения уровня воды в Десне
Село Погребы на Киевщине подтопило из-за повышения уровня воды в реке Десна: спасатели эвакуируют некоторые семьи
Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС.
Из-за подъема реки Десна в Броварском районе Киевской области подтоплено село Погребы: в воде оказались более 10 приусадебных участков.
"Спасатели эвакуировали семьи в составе двух взрослых, двух деток и собачки, которые оказались заблокированными в пределах своего домовладения в результате разлива реки ночью", - отметили в ГСЧС.
- Напомним, также 14 апреля временную переправу в поселок Иванков размыло водой. Накануне в Вышгородском районе Киевской области размыло дамбу.
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