На Киевщине открыли четыре новых центра вакцинации

Об этом сообщила пресс-служба ОГА в Facebook.



Новые центры открылись в Буче, Василькове, Фастове и Макарове.



До этого центры были в 7 городах, они работают каждый день,

С 22 июля в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие.