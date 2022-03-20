На Киевщине оккупанты нанесли авиаудар, продолжаются боевые действия и эвакуация, - Нацполиция
За минувшие сутки удалось вывезти около 6 тысяч человек и нанести ощутимые потери врагу
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Еспресо.TV.
"В эти сутки боевые действия проходили по всей территории Бучанской, Макаровской, Ирпенской и Бородянской громад. Оккупанты нанесли авиаудар в направлении села Забуянье. Информация о пострадавших уточняется.
В то же время на Бучанщине полицейские и органы местного самоуправления продолжают эвакуацию граждан из Бородянки. 19 марта из оккупированных Бучи и Ворзеля правоохранители вывезли более 300 мирных жителей", - говорится в сообщении.
В Вышгородском районе в направлении села Лютеж продолжаются боевые действия. Напомним, что накануне враг нанес два авиаудара по Новым Петровцам. Совместно с местными властями полицейские принимают меры для ликвидации задымления.
"Полицейские продолжают эвакуацию населения. С Черниговского направления полицейские Вышгорода также сопровождали около 3000 человек, предоставили вещи первой необходимости и оказали полицейскую опеку. Из отдаленных сел – Катюжанки, Дымера и Демидова - на днях эвакуированы около 300 человек.
19 марта успешно завершилась эвакуация в Броварщине, где полицейские, спасатели и Червоной Крест спасли более 2300 человек из оккупированной Богдановки и Заворычев", - информируют в полиции.
В Бориспольском районе проводится эвакуация детей из села Счастливое. Ситуация в районе контролируется.
На Белоцерковщине, Обуховщине, Фастовщине и Бориспольщине ситуация контролируемая. Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное