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Главная война с Россией На Киевщине оккупанты нанесли авиаудар, продолжаются боевые действия и эвакуация, - Нацполиция

На Киевщине оккупанты нанесли авиаудар, продолжаются боевые действия и эвакуация, - Нацполиция

20 мартa, 2022 воскресенье
19:14
война с Россией

За минувшие сутки удалось вывезти около 6 тысяч человек и нанести ощутимые потери врагу

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Еспресо.TV.

"В эти сутки боевые действия проходили по всей территории Бучанской, Макаровской, Ирпенской и Бородянской громад. Оккупанты нанесли авиаудар в направлении села Забуянье. Информация о пострадавших уточняется.

В то же время на Бучанщине полицейские и органы местного самоуправления продолжают эвакуацию граждан из Бородянки. 19 марта из оккупированных Бучи и Ворзеля правоохранители вывезли более 300 мирных жителей", - говорится в сообщении.

В Вышгородском районе в направлении села Лютеж продолжаются боевые действия. Напомним, что накануне враг нанес два авиаудара по Новым Петровцам. Совместно с местными властями полицейские принимают меры для ликвидации задымления.

"Полицейские продолжают эвакуацию населения. С Черниговского направления полицейские Вышгорода также сопровождали около 3000 человек, предоставили вещи первой необходимости и оказали полицейскую опеку. Из отдаленных сел – Катюжанки, Дымера и Демидова - на днях эвакуированы около 300 человек.

19 марта успешно завершилась эвакуация в Броварщине, где полицейские, спасатели и Червоной Крест спасли более 2300 человек из оккупированной Богдановки и Заворычев", - информируют в полиции.

В Бориспольском районе проводится эвакуация детей из села Счастливое. Ситуация в районе контролируется.

На Белоцерковщине, Обуховщине, Фастовщине и Бориспольщине ситуация контролируемая. Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме.

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полиция
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бои
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