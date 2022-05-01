На Киевщине оккупанты похитили волонтера Красного Креста и пытали вместе с другими пленными, - Денисова

Об этом сообщила в телеграмме омбудсман Людмила Денисова.



Владимира Хропуна похитили в селе Козаровичи Киевской области. В первые несколько дней его вместе с другими пленными держали в подвале фабрики Дымера. В помещении размером 28 квадратных метров находились еще 40 человек.



"Владимир Хропун рассказывает, что военные били их прикладами, применяли электрошокеры и всячески издевались. Ему завязали глаза и руки, и требовали предоставить информацию об украинской армии. Почти неделю пленных продержали в Украине, а потом перевезли в Беларусь. Дальше путь украинцев лежал в российскую тюрьму, где издевательства продолжились. Рашисты унижали пленных, заставляли становиться на колени и принимать неудобные позы. Не смотришь в глаза, делаешь что-то медленно - украинцев избивали по любому поводу", - отметила омбудсман.



Волонтер насчитал 72 пленных, которые были в заключении рядом с ним, но, судя по раздававшимся звукам, россияне удерживали гораздо больше людей. Владимира Хропуна освободили во время обмена 9 апреля.



"Захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека при вторжении РФ в Украину учесть это несоблюдение прав военнопленных украинцев.

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