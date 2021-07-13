На Киевщине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности 14-16 июля
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"14-16 июля в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
В КГГА призвали жителей и гостей столичного региона осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
В частности, во время пожароопасного периода запрещается:
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разведение костра в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
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заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;
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курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
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оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
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заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
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выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.
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