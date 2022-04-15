На Киевщине обнаружили уже 900 тел гражданских лиц, убитых российскими военными, - Нацполиция
Правоохранители Киевской области по состоянию на пятницу, 15 апреля, нашли тела 900 гражданских, убитых российскими оккупантами в Киевской области
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова.
"С сожалением скажу, что на сегодняшний день уже 900 тел погибших гражданских, которых мы нашли и передали судмедэкспертам", - сказал Небитов.
- Напомним, ООН опубликовала карту спутниковых снимков разрушенных врагом украинских городов: более 70% поврежденных построек в Ирпене, 58% - в Гостомеле.
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