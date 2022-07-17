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На Киевщине обнаружены уже 1 346 убитых оккупантами людей

17 июля, 2022 воскресенье
19:09
война с Россией

Специалисты обнаружили в Киевской области 1 346 тел мирных жителей, убитых российскими военными

Об этом заявил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Стало известно, что большинство гражданских были убиты из огнестрельного оружия. Небитов также отметил, что указанная цифра не окончательная, поскольку поиски еще продолжаются.

"Я могу сказать, что это не окончательная цифра, потому что каждый день мы работаем и, к сожалению, на позициях, где располагалась армия Российской Федерации, мы находим все новые тела погребенных людей, временно похороненных", - сказал он.

Отмечается также, что по словам начальника полиции, в регионе считаются пропавшими без вести около 300 человек.

  • По состоянию на 24 июня было известно о 1 338 гражданских жителях Киевщины убитых российскими оккупантами.
  • 15 июля в Киевской области нашли тело еще одного мужчины, которого убили россияне. Правоохранители обнаружили могилу с самодельным крестом в лесу вблизи села Здвижовка Киевской области.

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