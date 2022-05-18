Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день есть 1 288 тел погибших людей. Отмечаю – гражданских! Большинство из них были застрелены из автоматического оружия", - сказал он в среду в эфире украинского телемарафона.

По словам начальника облполиции, правоохранители при обследовании территорий продолжают выявлять места захоронений убитых людей.

Отметим, что 16 мая в Макарове на Киевщине нашли захоронение мирных жителей, убитых россиянами – там было три тела.

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