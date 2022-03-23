На Киевщине обесточен 491 населенный пункт, 75 остались без газа, - глава гуманитарного штаба Кулеба

Об этом заявил глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба .



"На Киевщине обесточен 491 населенный пункт. За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение в 42 населенных пунктах", - сообщил он.



Газоснабжения нет в 75 населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского и Фастовского районов.



Аварийно-восстановительные работы в Киевской области продолжаются, как только бригады получают возможность их безопасно выполнять.

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