На Киевщине обесточен 491 населенный пункт, 75 остались без газа, - глава гуманитарного штаба Кулеба
В Киевской области 491 населенный пункт остался без света, еще в 42 возобновили электроснабжение
Об этом заявил глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба .
"На Киевщине обесточен 491 населенный пункт. За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение в 42 населенных пунктах", - сообщил он.
Газоснабжения нет в 75 населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского и Фастовского районов.
Аварийно-восстановительные работы в Киевской области продолжаются, как только бригады получают возможность их безопасно выполнять.
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