На Киевщине ночью по враждебной цели работали силы ПВО
В ночь на 6 марта во время воздушной тревоги в Киевской области работали силы противовоздушной обороны
Об этом сообщает Киевская ОВА в телеграме.
Как отмечалось, в небе обнаружили воздушную цель. Уже после этого сработали силы ПВО.
"В Киевской области работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Берегите себя и близких", - отмечали в ОВА.
Тревогу объявили в 00:53, а отбой пришелся на 03:03.
- Днем 5 марта Россия обстреляла Понятовку в Херсонской области, погибла женщина и двое детей. В тот же день российская армия атаковала Чугуевский и Купянский районы Харьковщины.
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