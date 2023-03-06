Об этом сообщает Киевская ОВА в телеграме.

Как отмечалось, в небе обнаружили воздушную цель. Уже после этого сработали силы ПВО.

"В Киевской области работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Берегите себя и близких", - отмечали в ОВА.

Тревогу объявили в 00:53, а отбой пришелся на 03:03.