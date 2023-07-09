На Киевщине нетрезвый водитель врезался в дерево: погиб двухлетний ребенок
Вблизи Макарова в Киевской области водитель в нетрезвом состоянии протаранил дерево. В результате аварии погиб двухлетний мальчик, еще двое детей и четверо взрослых получили травмы
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Отмечается, что ДТП произошло в центре села Нижиловичи, 8 июля, около 11 часов ночи. По предварительным данным 46-летний водитель "Skoda" с явными признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и въехал в дерево.
Водитель и 6 пассажиров, находившихся внутри автомобиля, получили повреждение разной тяжести. Среди них 3 детей – в возрасте 15, 8 и 2 года.
В полиции Киевщины добавили, что самый маленький мальчик скончался в карете скорой помощи. Другим пострадавшим медики оказывают помощь, устанавливаются диагнозы.
- 7 июля вблизи села Гильча Первая в Ривненском районе столкнулись легковушка "Audi A8" и минивэн "Chrysler Pacific". В результате погиб водитель и пассажир первого автомобиля.
- Также 8 июля во Львовской области 33-летний водитель ВАЗ умер от полученных в результате столкновения травм. Две его пассажирки в возрасте 23 и 24 лет госпитализированы с травмами.
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