Об этом сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что ДТП произошло в центре села Нижиловичи, 8 июля, около 11 часов ночи. По предварительным данным 46-летний водитель "Skoda" с явными признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и въехал в дерево.

Водитель и 6 пассажиров, находившихся внутри автомобиля, получили повреждение разной тяжести. Среди них 3 детей – в возрасте 15, 8 и 2 года.

В полиции Киевщины добавили, что самый маленький мальчик скончался в карете скорой помощи. Другим пострадавшим медики оказывают помощь, устанавливаются диагнозы.