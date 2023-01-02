Об этом в телемарафоне заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, отвечая на вопрос, какова ситуация с энергосистемой столичного региона.

"Мы делаем все, чтобы продлить праздники для наших жителей. Буквально недавно у меня закончилось заседание оперативного штаба, где докладывали все структуры по ситуации в области. У нас полностью есть энергообеспечение Киевской области. У нас нет экстренных отключений и нет плановых отключений. То есть люди постоянно находятся с электроэнергией", – сказал Кулеба.

В частности, по его словам, все другие службы тоже работают в штатном режиме.

"Конечно, все обеспечено - и газоснабжение, и водоснабжение. Наша задача сейчас - это дать людям возможность как можно больше почувствовать этот праздник, который подарили нам ВСУ", - заявил он.

Также, отвечая на вопросы, чиновник отметил, что атаки российскими и иранскими дронами могут продолжиться ночью.

"Все силы и средства приведены в полную готовность, и все люди находятся на своих местах. И если сегодня тоже будет атака - она будет таким же образом отработана, как это происходило и несколько ночей до этого", - проинформировал чиновник.

Отдельно он также уточнил, что пока нет информации о том, что дроны заходят из Беларуси.

"Действительно, могу подтвердить, что они заходят с юга и после этого у них есть определенная смена расположения. Но тем не менее все это отслеживается, и у нас есть определенные алгоритмы, по которым это все отрабатывается. Поэтому мы следим и, как только в зону ответственности Киевской области попадают дроны, то ВСУ, ПВО сразу начинает работать. И вы сами видите, какие героические ночи проводят наши ребята, защищая Киевщину", - заявил Кулеба.

Ночью на 2 января 2023 года в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры. В эту ночь российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, наши защитники уничтожили все.

2 января стало известно, что в столице действуют аварийные графики отключения света в результате ночной российской атаки и повреждения объекта энергосистемы.

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