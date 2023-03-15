Об этом сообщил начальник полиции столичной области Андрей Небитов.

"У нас остается 199 неидентифицированных людей. Всего на сегодняшний день мы нашли 1 374 тела гражданских украинцев, которые были убиты во время активных боевых действий", - сказал он.