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На Киевщине неопознанными остаются 199 тел гражданских

15 мартa, 2023 среда
15:29
война с Россией

В Киевской области остаются неидентифицированными 199 тел украинцев, убитых во время нашествия российских окупантов весной 2022 года

Об этом сообщил начальник полиции столичной области Андрей Небитов.

"У нас остается 199 неидентифицированных людей. Всего на сегодняшний день мы нашли 1 374 тела гражданских украинцев, которые были убиты во время активных боевых действий", - сказал он.

  • В августе 2022 года стало известно о ликвидации оккупантов из 64-й бригады, пытавших мирных жителей Бучи Киевской области.
Новости
Украина
Киевщина
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