На Киевщине неопознанными остаются 199 тел гражданских
В Киевской области остаются неидентифицированными 199 тел украинцев, убитых во время нашествия российских окупантов весной 2022 года
Об этом сообщил начальник полиции столичной области Андрей Небитов.
"У нас остается 199 неидентифицированных людей. Всего на сегодняшний день мы нашли 1 374 тела гражданских украинцев, которые были убиты во время активных боевых действий", - сказал он.
- В августе 2022 года стало известно о ликвидации оккупантов из 64-й бригады, пытавших мирных жителей Бучи Киевской области.
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