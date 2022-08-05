Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Стало известно, что 4 августа работник дорожной службы сообщил об обнаружении им тела мужчины. Тело находилось в заполненном водой люке на обочине Житомирской трассы вблизи села Березовка.

Как передает Небитов, правоохранители осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля - начале марта 2022 года.

Приметы погибшего следующие: темные волосы, одет в зимнюю одежду черного цвета, брюки, куртку и кофту, черную обувь.

О любой имеющейся информации правоохранители призывают сообщать на спецлинию "102".

"На сегодняшний день мы уже, к сожалению, имеем тела 1 348 человек гражданских, погибших в результате агрессии РФ", - рассказал в эфире телемарафона начальник ГУНП.

По словам Небитова, в настоящее время около 300 человек считаются пропавшими без вести, в то же время 216 обнаруженных тел остаются неопознанными.

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