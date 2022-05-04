На Киевщине начали строительство еще одного временного моста
В Вышгородском районе Киева Госспецтранспорт начал строить временный мост
Об этом идет речь в фейсбуке Госспецтранспорта.
"Подразделения Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины продолжают восстанавливать объекты транспортной инфраструктуры, разрушенные в результате вооруженной агрессии российских захватчиков. В Вышгородском районе Киевщины путевосстановительное подразделение начало строительство временного моста", - отметили в ведомстве.
Остальные подразделения Госспецтранспорта выполняют задачи в составе Сил обороны.
- 9 апреля в Ирпене построили временную насыпную переправу, параллельно идет подготовка к строительству нового моста.
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