На Киевщине начали строительство еще одного временного моста

Об этом идет речь в фейсбуке Госспецтранспорта.



"Подразделения Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины продолжают восстанавливать объекты транспортной инфраструктуры, разрушенные в результате вооруженной агрессии российских захватчиков. В Вышгородском районе Киевщины путевосстановительное подразделение начало строительство временного моста", - отметили в ведомстве.



Остальные подразделения Госспецтранспорта выполняют задачи в составе Сил обороны.

9 апреля в Ирпене построили временную насыпную переправу, параллельно идет подготовка к строительству нового моста.

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