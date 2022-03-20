На Киевщине мы уничтожили 25 танков, 30 БМП и бензовозов оккупантов, - Сабий

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.



“Последняя ночь в Киевской области была относительно спокойной. Обстрелов не было. Наши ВСУ продолжают оборону столицы. Была разбита вражеская колонна, которая состояла из 25 танков, 30 БМП и бензовозов. Идут позиционные перестрелки в Ирпене, Макарове. Также были организованы эвакуационные коридоры для гражданского населения. Всего за сутки удалось эвакуировать 3000 человек. – рассказал Сабий



Сабий рассказал, что есть большая проблема с тем, что оккупанты разрушили помповую станцию, которая перекачивала воду из реки Ирпень в Днепр. По словам Сабия, с одной стороны есть угроза затопления сел, а с другой захватчики создали сами себе дополнительную преграду для наступления с северного направления.



“В целом сейчас идет активное пополнение подразделения ТрО и ВСУ. Проходит мобилизация и доукомплектация воинских подразделений. Улучшается материально-техническое снабжение. Особое спасибо волонтерам, которые достаточно активно помогают нам. Мы готовимся и знаем, что совсем скоро мы сможем более эффективно проводить контрнаступления и освобождать оккупированные территории”, - добавил Сабий



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