На Киевщине мужчина в камуфляже расстрелял машину с семьей
В селе Софиевская Борщаговка, под Киевом, неизвестный мужчина в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей: есть раненый
Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.
"Около 7:45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.
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