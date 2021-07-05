На Киевщине мужчина устроил стрельбу возле горсовета
В Вышгороде Киевской области задержали мужчину, который стрелял возле административного здания
Об этом передает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня, 05 июня, в городе Вышгород, перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча", - говорится в сообщении.
Полиция изъяла предмет похожий на оружие и меч. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данному факту полиция Вышгородского районного управления полиции открыла уголовное производство по ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.13Продажа 32.55
- Актуальное
- Важное