На Киевщине мужчина устроил стрельбу возле горсовета

Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 05 июня, в городе Вышгород, перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча", - говорится в сообщении.





Полиция изъяла предмет похожий на оружие и меч. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту полиция Вышгородского районного управления полиции открыла уголовное производство по ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины.





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