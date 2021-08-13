На Киевщине мужчина распахал курган возрастом не менее 2 тыс. лет: ему грозит до двух лет тюрьмы
В Киевской области будут судить 50-летнего мужчину, который вспахал поле с курганом, уничтожив таким образом исторический памятник
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Отмечается, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту самовольного захвата земельного участка, относящегося к землям историко-культурного назначения и особо ценным землям.
По данным следователей, весной 2021 года один из местных жителей Володарской громады с помощью сельскохозяйственной техники вспахал самовольно занятый участок земли и засеял ее.
Однако именно на этой территории располагался курган возрастом III тыс. до н.э. - I тыс. н.э. Так, из-за действий земледельца безвозвратно утрачено культурное наследие местного значения. Согласно законодательству, земля находилась под охраной государства.
Знал ли человек о расположении исторического кургана, в прокуратуре не уточняют. Однако теперь ему грозит ограничение свободы от 2 до 4 лет или лишение свободы до 2 лет.
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