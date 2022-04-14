На Киевщине минимум на три дня закроют движение по трассе Киев - Чоп, - глава ОВА

Об этом предупредил глава Киевской ОВА Александр Павлюк .



"Из соображений безопасности проезд по дороге М-06 Киев - Чоп на участке с 49 по 52 километра будет закрыт. Также это касается подъездов к трассе вблизи 51 километра", - отметил он.



Ограничения вступили в силу в 9:30 14 апреля и продлятся не менее трех дней. В ОВА просят украинцев выбирать другие безопасные пути для поездок.

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