На Киевщине легковушка протаранила грузовик: погибли 4 человека
24 января в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса" произошло смертельное ДТП
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"37-летний водитель автомобиля "Daewoo" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "Mercedes-Benz", который находился на обочине дороги", - пишут в полиции.
Отмечается, что в результате ДТП водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли.
На месте происшествия работает следственное управление полиции Киевщины. После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
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