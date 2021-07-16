На Киевщине киберполиция разоблачила предпринимателя, нелегально ретранслировавшего телеканалы

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.



Как свидетельствуют данные киберполиции, нарушителем оказался ТВ-провайдер с Киевщины, который предоставлял абонентам платные услуги. Установив телекоммуникационное оборудование, мужчина наладил ретрансляцию каналов без согласия правообладателей, распространяя пиратский контент за деньги.



В сообщении говорится, что в ходе досудебного расследования работники киберполиции провели обыск провайдера и изъяли телекоммуникационное оборудование и финансово-хозяйственную документацию.



Постановлением следственного судьи от 24.06.2021 на изъятое имущество предприятия был наложен арест. Решается вопрос о проведении судебной телекоммуникационной экспертизы, следственные действия продолжаются.



За совершенное уголовное преступление по ч. 2 ст. 176 УК Украины фигуранту грозит до 5 лет за решеткой.



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