Об этом сообщает ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Согласно сообщению компании, непогода стала причиной аварийных отключений в Киевской области. Энергетики уже вернули свет в 20 населенных пунктов, которые были полностью обесточены, и 57 — частично.

"В настоящее время обесточенными остаются 14 населенных пунктов полностью и 37 — частично. Из-за порывов ветра обесточены 22 линии электропередачи 6-10 кВ полностью и 10 частично, 525 трансформаторных подстанций. На местах аварий работают бригады, которые делают все возможное, чтобы вернуть свет. Мы направили все силы и ресурсы для борьбы со стихией и возвращения комфорта в каждый дом нашего клиента", - заверили в ДТЭКе.

Премьер Денис Шмиыгаль заявил, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, поэтому людей ждут существенные ограничения зимой.

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