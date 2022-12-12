На Киевщине из-за непогоды полностью обесточенными остаются 14 населенных пунктов, 37 — частично
На Киевщине из-за налипания мокрого снега и порывистого ветра полностью обесточенными остаются 14 населенных пунктов, еще 37 - частично
Об этом сообщает ДТЭК "Киевские региональные электросети".
Согласно сообщению компании, непогода стала причиной аварийных отключений в Киевской области. Энергетики уже вернули свет в 20 населенных пунктов, которые были полностью обесточены, и 57 — частично.
"В настоящее время обесточенными остаются 14 населенных пунктов полностью и 37 — частично. Из-за порывов ветра обесточены 22 линии электропередачи 6-10 кВ полностью и 10 частично, 525 трансформаторных подстанций. На местах аварий работают бригады, которые делают все возможное, чтобы вернуть свет. Мы направили все силы и ресурсы для борьбы со стихией и возвращения комфорта в каждый дом нашего клиента", - заверили в ДТЭКе.
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